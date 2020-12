Buon Natale dall’Imperial Dance di Cuneo!

L’Imperial Dance Academy di Cuneo dopo mesi di forzato stop, è ripartita con i propri corsi per bambini, ragazzi e adulti; poi il nuovo blocco e l’attività si è parzialmente ridotta.



Gli unici fortunati che hanno potuto continuare la propria attività sono stati i nostri competitori di danza sportiva che, grazie alle ampie dimensioni dei nostri locali e alla preparazione dei nostri insegnanti, si sono allenati in piena sicurezza e serenità.

Ad ottobre tutti i corsi che erano stati messi a calendario di salsa e bachata avevano raggiunto il numero massimo di iscritti: sinonimo di fiducia in chi da anni sta svolgendo la propria attività con qualità, metodo e costanza.



Adesso aspettiamo che il Governo ci dia nuovamente l’autorizzazione per ripartire con il ballo sociale nel mentre chi ha piacere iniziare a praticare l’attività della danza sportiva a livello agonistico (Categorie C-B-A della FIDS) per ragazzi e adulti, può contattarci per maggiori informazioni.



Adesso vi invitiamo a guardare e condividere con i vostri amici il video Natalizio che abbiamo realizzato: le parole e i messaggi che ascolterete sono dettati dai nostri cuori!



Buon Natale da tutto lo staff dell’Imperial Dance Academy di Cuneo!





Sito: https://www.imperial-dance.it/ Facebook https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy