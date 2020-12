Lutto nel mondo dell’arte: è mancato il critico Giorgio Barberis

Lutto per il mondo dell’arte e per la città di Savigliano. È venuto a mancare il professore e critico Giorgio Barberis.



Organizzare di eventi e mostre a livello locale come a cherasco e diversi centri della o provincia, si è spento all’ospedale di Cuneo all’età di 68 anni.



Classe 1952, sposato, dopo gli studi all’università di Torino in Lettere e Filosofie, è stato da sempre coinvolto nel mondo della cultura e dell’arte.



Lascia la moglie Adriana e la figlia Giorgia.



I funerali si svolgeranno nella parrocchia di San Giovanni martedì 22 dicembre alle 11, il rosario si svolgerà nella stessa chieda lunedì alle 19.