Stasera sul palco del Toselli l’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, per la rassegna "Un Teatro come Casa"

Questa sera, lunedì 21 dicembre alle ore 21 la Promocuneo, in collaborazione con l’associazione Amici per la Musica di Cuneo e con l’Associazione Lirica Luis Mariano di Irun (Spagna) porta in scena un adattamento allestito per l’occasione e ottimizzato per la diretta streaming dell’opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, già prevista nel cartellone teatrale di quest’anno.



Per venire incontro ai tempi e ai ritmi “social”, la regia, di Roberto Punzi, coniugherà tradizione e innovazione e il testo verrà declinato in particolare mettendo in luce la sua valenza comica; alcune scene saranno preregistrate in esterni e in altri edifici emblematici della città. Come da consuetudine di Promocuneo, il cast prevede un ben amalgamato mix di giovani cantanti cuneesi e di artisti internazionali: Marco Sportelli del Teatro Regio di Torino sarà Don Pasquale, il baritono cuneese William Allione sarà il Dott. Malatesta, il tenore colombiano Alejandro Escobar sarà Ernesto e la soprano coreana Jo Younmi, già vincitrice della quinta edizione del Concorso Lirico Internazionale Enzo Sordello, sarà Norina. Il Maestro collaboratore al pianoforte sarà Clara Dutto.



Lo spettacolo è il sesto evento clou della rassegna “Un Teatro come Casa”, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche i “Christmas Sketch”, appuntamenti che ogni giorno alle 16,30 vedono protagonista un artista diverso che si esibisce in una performance di pochi minuti: oggi Claudia Ferrari recita “Il Lonfo” di Gigi Proietti.



Tutti gli spettacoli sono trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “Un Teatro come Casa”, ma si possono poi rivedere in ogni momento a partire dal giorno successivo sul canale YouTube del Comune di Cuneo, nella playlist “Un Teatro come Casa” (che contiene anche i “Christmas Sketch”).



Il programma aggiornato della rassegna, proposta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e che prevede anche gli appuntamenti quotidiani con i “Christmas Sketch” (trasmessi ogni giorno alle 16.30 sulla pagina Facebook @teatrotosellicuneo), è disponibile sul sito del Comune di Cuneo all’indirizzo https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/un-teatro-come-casa.html.