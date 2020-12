Dal 7 gennaio si torna a scuola: in Piemonte screening per docenti e monitoraggio degli studenti delle Medie

Scuola sicura, domani verranno illustrati in una conferenza stampa i dettagli dell'incontro tra Regione Piemonte e sindacati. Si torna in classe il 7 gennaio. Le superiori rientreranno al 50% in DAD e al 50% in presenza dal 7 al 15 gennaio, in vista del dpcm previsto per il 18 gennaio, dove si valuterà la curva epidemiologica e la possibilità di un ritorno in presenza al 75%.

Frequenza al 100% in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

All'incontro erano presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino, a margine dell’incontro a cui hanno preso parte anche il commissario dell’area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca.



Un progetto concreto che ha solide basi scientifiche, "perché predisposto dai nostri epidemiologi ed esperti, e che si fonda su 4 pilastri: screening preventivo per tutti gli insegnanti e il personale Ata, test di monitoraggio per gli studenti delle seconde e terze medie, progetti territoriali personalizzati e percorsi dedicati per la scuola nei Sisp. Il progetto ha avuto anche il via libera del mondo medico e domani, dopo averli illustrati ai capigruppo del Consiglio regionale, presenteremo ufficialmente tutti i dettagli del Piano”.



Screening personale della scuola

Dal 4 gennaio tutto il personale della scuola Docente e ATA in servizio nelle scuole del Piemonte potrà rivolgersi con cadenza quindicinale ai medici di base per prenotare un tampone gratuito. Lo stesso potranno fare i Docenti e il personale ATA in servizio nelle scuole del Piemonte che si trovano fuori dalla regione. Naturalmente il tampone è volontario.



Screening alunni

Dall’11 gennaio partirà uno screening modulare rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, in base ad un progetto epidemiologico che ha individuato questo cluster come significativo per l’andamento dei contagi nella scuola del Piemonte. Gli studenti saranno testati a rotazione per arrivare ad un dato complessivo mensile.



Su richiesta delle OOSS scriventi è stato precisato che:



-la scelta di effettuare il tampone molecolare o rapido sarà in capo alle possibilità di ciascuna ASL



- sono possibili accordi e convenzioni territoriali e sono in corso già progetti a Biella e Cuneo



Flc Cgil Cisl scuola Uilscuola RUA Snals unitariamente prendono atto del progetto Scuola sicura programmato per la ripresa delle lezioni.



Ribadiscono al contempo la centralità del perseguimento dell'obiettivo della ripresa della scuola in presenza coniugato con la garanzia della massima tutela della sicurezza e salute degli allievi e del personale scolastico, compreso un implemento della fornitura di materiali di protezione e della loro qualità. Sottolineano la assoluta preminenza della prevenzione e la necessità che essa sia attuata con forme di rilevazione scientificamente accreditate; chiedono che tutti gli esami previsti per il personale scolastico siano considerati orario di servizio; rinnovano la richiesta che presidi sanitari e modalità di verifica dell'andamento dei contagi siano garantiti allo stesso modo e con la medesima qualità a tutte le comunità educanti del Piemonte.