Un compagno travolto da una valanga? Tutto quello che uno scialpinista può fare per salvargli la vita (VIDEO)

Simulazione di soccorso di un scialpinista travolto da una valanga.Ad organizzarla, ieri 10 gennaio, la stazione del Soccorso Alpino Valle Pesio.

La giornata si è svolta presso la borgata Madonna d'Ardua nel comune di Chiusa di Pesio, uno degli angoli più suggestivi dell’intera valle.

Come avviene la ricerca? Quali sono i dispositivi che ogni scialpinista deve saper utilizzare alla perfezione? Come si può agire tempestivamente, per salvare la vita a chi è rimasto travolto?