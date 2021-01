Teatro Magda Olivero di Saluzzo: in scena “online” Corrado Vallerotti in uno testo di Stefano Benni

Il sipario del Cinema Teatro Magda Olivero, nel nuovo format “CTMO Live” si alza domani sera, martedì 12 gennaio alle 21, sullo spettacolo dell’attore saluzzese Corrado Vallerotti che interpreta un testo di Stefano Benni, accompagnato dalla chitarra di Fabio Berardo, membro del gruppo Arabel.

Il monologo è in diretta sui social del teatro e sul sito internet www.cinemateatromagdaolivero.it. ecco il link: https://www.facebook.com/cinemateatromagdaolivero/videos/3570127899761298

Chiuso al pubblico per le norme anticovid, il civico di via Palazzo di città, riaccende le luci online per le performance artistiche del territorio: musicisti, attori, scuole di danza, partner del teatro e realtà la cui attività è stata fermata nel periodo dell’emergenza sanitaria.

I gestori del Magda Olivero informano che chi è interessato a collaborare a questo progetto, può scrivere a: staff@cinemateatromagdaolivero.it oppure sul sito internet del teatro.