Una politica green per il benessere del futuro

Una politica green centrale per "Ecologia: il benessere del nostro futuro" è il tema del 2°appuntamento del ciclo di 4 incontri organizzato dall'Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo, che tutti gli anni si occupa dell'approfondimento di una tematica sociale particolarmente importante per la contemporaneità e la comunità.

Negli anni passati sono stati esplorati i temi del lavoro e dell'Europa, della partecipazione attiva, dell’economica locale, della famiglia e del volontariato, mentre il tema generale di questo nuovo percorso è l'Ecologia integrale.

Dopo il primo incontro del 25 novembre, nel quale si è introdotta la tematica, l'appuntamento è per mercoledì 20 gennaio dalle 20,30, esclusivamente online, tramite due modalità. Chi vorrà essere presente ed interagire con i relatori, potrà collegarsi al link della piattaforma ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/85717288307?pwd=anp3TVdRKzc3eHNRNmlOVWpFVDV6Zz09.

Oppure la relazione potrà essere seguita sulle pagine social del Corriere di Saluzzo e dell'AC Saluzzo (Facebook e YouTube), che trasmetteranno la diretta streaming.

L'obiettivo del secondo incontro, spiegano gli organizzatori “è provare a comprendere il perché l’ecologia stia diventando sempre di più un problema comune a tutti: cittadini, istituzioni e attori sociali (imprese e non solo). Perché è necessario il ruolo di una politica, che sia attenta alle problematiche ecologiche? È infatti, anche questa, una tematica che emerge fortemente anche dall’enciclica di Papa Francesco".

Relatore dell’incontro il professor Roberto Zoboli, docente di Politica economica e di Politiche economiche per le risorse e l’ambiente Università Cattolica del Sacro Cuore (facoltà di Scienze Politiche e Sociali), neo Direttore dell'Alta Scuole per l'Ambiente, membro del Consiglio nazionale delle ricerche della Fondazione Cariplo per la Ricerca Scientifica, dell’Ufficio Studi Economici della Fondazione Edison, della società di studi economici Nomisma di Bologna.