Barge: si cercano 7 volontari di Servizio Civile Universale per il Comune e la Fondazione casa di riposo Uberti

A Barge si cercano sette volontari per tre progetti di Servizio Civile Universale.

Il bando è stato pubblicato in data 21 dicembre 2020. I progetti della durata di un anno sono promossi dal Comune di Barge e dalla Fondazione Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti”.

Il primo riguarda la biblioteca comunale “Michele Ginotta”: con “Piccole biblioteche aperte” si cerca un volontario. Con “Conosciamo le nostre origini” si prevede invece l’impiego di quattro volontari presso l'ufficio Servizi demografici del comune. Infine il progetto “Benessere a km 0” porta due volontari alla Fondazione Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti”.

Ai volontari che saranno impegnati nelle attività spetterà un trattamento economico pari ad 439,50 euro mensili. Possono partecipare alla selezione tutti i giovani (cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti) senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età.

Per i requisiti di accesso si rimanda ai singoli progetti visionabili sui siti internet: www.comune.barge.cn.it; www.ospedalebarge.it; www.provincia.cuneo.it; www.scelgoilserviziocivile.gov.it; www.serviziocivile.gov.it.

Gli interessatidovrannopresentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14.Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Universale, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Barge (tel. 0175/347651), oppure la Segreteria della Fondazione Casa di Riposo “Don Ernesto Uberti” di Barge(tel. 0175/346125).