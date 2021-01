Servizio civile: due posti disponibili al comune di Busca

Ci sono anche due posti al Comune di Busca fra quelli disponibili sul bando per la selezione di volontari e volontarie di Servizio Civile nazionale 2021/2022, le cui domande devono pervenire entro le ore 14 del 15 febbraio prossimo. Sono richiesti preferibilmente diplomati geometra o perito agrario, oppure laureati in ingegneria ambientale o agronomo-forestale oppure operatori dell’impresa turistica. Il Comune, infatti, è stato inserito nel progetto Anci (associazione nazionale dei Comuni italiani) dal titolo “Strategia alpina e sviluppo sostenibile: volontari per l’ambiente in Lombardia e in Piemonte”.



I due volontari che risulteranno selezionati per il Comune di Busca saranno impiegati nelle seguenti attività: sentieri e area collinare, affiancamento in materia di ecologia/ambiente, prevenzione e monitoraggio del territorio, realizzazione di attività di promozione del territorio attraverso il coinvolgimento degli studenti.



“Invito le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 28 anni – dice l’assessora alle Politiche giovanili Beatrice Aimar - a dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno di solidarietà verso la comunità. È la scelta di mettersi in gioco, è crescita, è confronto, è un gesto di cittadinanza attiva. È scegliere di esserci, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo”.



Possono presentare la candidatura i giovani dai 18 ai 28 anni. La durata del servizio a Busca è 12 mesi, per un impegno settimanale di 25 ore, con assegno mensile di 439,50 euro, permessi retribuiti per esigenze personali o di studio, buono pasto e assistenza sanitaria per malattia e infortunio.



Per presentare domanda, i candidati dovranno iscriversi sulla piattaforma DOL,

raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare le credenziali SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Se non si è ancora in possesso di credenziali SPID è necessario richiederle al seguente link: https://www.spid.gov.it/



Sui siti web del dipartimento, www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line con la piattaforma DOL.



E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella piattaforma DOL e su https://scelgoilserviziocivile.gov.it/