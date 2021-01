Lutto a Cuneo: morta a 56 anni la parrucchiera Claudia Braghin, aveva il negozio in via Silvio Pellico

Cordoglio a Cuneo per la scomparsa di Claudia Braghin, parrucchiera di 56 anni. Aveva il negozio in centro, in via Silvio Pellico.

La donna è morta ieri, lunedì 18 gennaio, all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Lascia la figlia Zeudia con Andrea, il papà Ferdinando, il fratello Alberto e il compagno Massimiliano.

I funerali, provenienti dal Santa Croce, saranno celebrati mercoledì 20 gennaio alle 10 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, poi la cremazione al Tempio di Magliano Alpi.

Il rosario sarà recitato oggi, martedì 19 gennaio, alle 17,30 sempre presso la parrocchia del Sacro Cuore. La messa di settima mercoledì 27 gennaio alle 18 e quella di trigesima martedì 16 febbraio alle 18.