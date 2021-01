Cuneo, i Radicali consegnano le firme per la sala del commiato: "L'ex-Avenida è una proposta di ubicazione come tante altre"

Mercoledì 20 gennaio sono state consegnate, presso la Sala Giunta del Comune di Cuneo, le firme raccolte per la petizione popolare per la realizzazione di una sala del commiato per i funerali laici. Il sindaco Federico Borgna e l'Assessore all'Urbanistica Luca Serale hanno accolto in maniera più che positiva la mozione lanciata dall'associazione Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei.

Il Segretario di Radicali Cuneo e rappresentante UAAR, Filippo Blengino, intende fare chiarezza in merito: "Noi non abbiamo raccolto e consegnato le firme per una sala del Commiato all'ex Avenida, come alcuni post su Facebook hanno sottolineato. Abbiamo consegnato le firme per una sala del Commiato a Cuneo, punto. Nel dibattito con l'Assessore si è discusso di eventuali zone in cui realizzarla. Da una parte è venuta fuori l'esigenza di parcheggi accanto alla sala, e dall'altra la realizzazione di un luogo in centro città. Ecco le ipotesi dell'ex residenza Bisalta o l'ex Avenida, ma solo se effettivamente questa non sia più utilizzata come locale ed effettivamente rimessa nelle mani dell'amministrazione comunale, che vorrebbe realizzare uffici. Potrebbe essere un luogo adatto, centrale e simbolico vicino ad un Parco così importante, ma sono ipotesi. L'attenzione dev'essere centrata sul fatto che ieri abbiamo consegnato firme di cittadine e cittadini cuneesi che voglio una sala del Commiato a Cuneo. Il dove realizzarla lo deve decidere il Consiglio Comunale. Le forze politiche fanno ipotesi nel dibattito generale, ma per noi l'importante è che a Cuneo finalmente si trovi uno spazio per i non credenti dedicato, perché no, a Gianfranco Donadei!"