Incidente tra Pollenzo e Verduno, prima del ponte sul Tanaro: strada chiusa

Incidente, questa mattina 21 gennaio, poco prima delle 7, sulla strada provinciale 7 tra Pollenzo e Verduno, appena prima del ponte sul Tanaro.

Due le vetture coinvolte, che si sarebbero scontrate frontalmente. Dalle prime informazioni, non si tratterebbe di un incidente grave, mentre sono pesanti i disagi al traffico in tutta la zona, perché il tratto stradale è stato chiuso per consentire di rpestare i soccorsi e di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Alba.