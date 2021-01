“News dal Monviso”: un progetto per integrare ancora di più servizi pubblici e privato sociale

Il Consorzio Monviso Solidale, capofila del progetto “News dal Monviso” insieme ad altri sei partner del privato sociale, sta promuovendo un'iniziativa di animazione territoriale per avviare un confronto con le realtà locali sui possibili modelli di intervento e di collaborazione pubblico-privato.

“ Inoltre – spiega Enrico Giraudo , Responsabile Area Progetti del Monviso Solidale – un secondo obiettivo è quello di formulare, nell’ambito della collaborazione pubblico-privato, una proposta che potenzi il ruolo delle associazioni di volontariato e in genere del terzo settore, che operano significativamente sul nostro territorio ”.

Il partner Fondazione NoiAltri ONLUS, in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale, ha avviato una mappatura delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali ed enti giuridici del fossanese, saluzzese e saviglianese: da essa emerge una fotografia degli enti più rappresentativi, attivi e presenti sul territorio.

In una prima fase, tale lettura è stata oggetto di un confronto con le Amministrazioni Comunali per valutarne meglio i punti di forza e di debolezza. La seconda fase che prende avvio ora, ha previsto la calendarizzazione di tre workshop online, specifici per ogni territorio, ai quali sono invitati a partecipare attivamente tutti gli enti del terzo settore inseriti nella mappatura condivisa con i comuni.