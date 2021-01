Cuneo, le verifiche su villa Invernizzi non sono più procrastinabili: la Soprintendenza vuole un progetto di recupero

Al centro delle richieste di Sturlese le verifiche strutturali di cui l’immobile avrebbe dovuto essere oggetto, come richiesto dalla Soprintendente Luisa Papotti il 26 ottobre 202, necessarie non solo alla sua conservazione – della quale, proprio a seguito dell’apposizione del vincolo di tutela, è responsabile il Comune – ma per poter immaginare e progettare un vero e proprio progetto di recupero: le verifiche sono state definite dalla Papotti “non più procrastinabili”, e Sturlese interroga il sindaco per sapere se siano state o meno effettuate.