Incontri online per bambini, ragazzi e scuole intorno alla mostra “E luce fu”

Proseguono le attività per bambini e ragazzi in diretta online, organizzate intorno alla mostra “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta” per permettere ai più piccoli di scoprire le magie dei raggi di luce e di fare esperimenti con le ombre. Sabato 23 gennaio è in programma una lettura animata con Elisa Dani e sabato 6 febbraio un laboratorio sui riflessi.

Gli appuntamenti, a cura dell’Associazione La scatola gialla, sono a partecipazione gratuita e si tengono alle ore 16; per ulteriori informazioni e iscrizioni: mostraelucefu@gmail.com; 388.11.62.067, www.fondazionecrc.it. Nel corso della prima settimana di febbraio verrà inoltre proposto un laboratorio online per classi delle scuole secondarie inferiori.

Sabato 23 gennaio “Arcobaleni”: una lettura animata in diretta che grazie alla magia dei colori si trasforma in un vero spettacolo. La lettura è condotta dall’attrice e regista Elisa Dani ed è indicata per bambini dai 5 anni: nel corso della diretta, l’attrice coinvolgerà in una chiacchierata i partecipanti, per rimarcare il grande valore dello stare insieme e del coinvolgimento, anche se a distanza.

Sabato 6 febbraio “Uno, cento, mille riflessi”: un laboratorio online in diretta nel quale immergersi nei riflessi e nei riflessi dei riflessi, per scoprire cosa succede quando una luce si riflette in uno specchio, uno specchio in un altro specchio e quando tanti specchi si incontrano in una stanza buia. Nel corso dell’attività, condotta da Lucia Polano e Christian Grappiolo e rivolta a bambini dai 7 anni, i partecipanti realizzeranno una piccola magia specchiante da continuare a usare a casa.