Intervento dei vigili del fuoco in via Roma a Cuneo, sul posto con l'autoscala. Sono stati allertati per una lastra di ghiaccio di grosse dimensioni presente sul palazzo di Zara e che rischia di cadere da un momento all'altro.

Trattandosi di una zona pedonale, il rischio di caduta sulle persone di passaggio è molto forte ed è stato quindi necessario recintare la zona e intervenire per rimuoverla.

Le operazioni sono in corso in questo momento.