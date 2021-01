Cherasco, torna in libertà la 44enne arrestata in un'operazione contro lo spaccio di droga

E’ tornata in libertà Barbara Longo, la donna 44enne residente a Cherasco e tratta in arresto nella prima mattinata del 18 gennaio scorso, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Savona. (link qui)

Il medesimo Tribunale ligure, tuttavia, a seguito dell’interrogatorio di garanzia ritualmente previsto, ha disposto la revoca della misura cautelare applicata nei confronti dell’indagata, ordinandone l’immediata scarcerazione.

Profonda soddisfazione per il risultato ottenuto è stata manifestata dai difensori della donna, gli gli avvocati Carla Beccaria Galvagno di Cherasco e Carlo Dogliani di Narzole per i quali “il Giudice ha accolto appieno le nostre richieste e le motivazioni addotte. La nostra patrocinata potrà, in tal modo, fare ritorno alla propria quotidianità, sebbene permanga in lei il senso di un’ingiusta detenzione”.