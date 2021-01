A Chiusa Pesio 78 vaccinati tra ospiti e operatori della Residenza per anziani

Buone notizie dalla Fondazione Residenza La Meridiana di Chiusa di Pesio dove, nella giornata di ieri, gli ospiti hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

“I 78 vaccini, cinque dei quali destinati agli operatori, sono stati gestiti direttamente dall’Asl. Dal punto di vista organizzativo è stato abbastanza complesso perché i numeri erano importanti, ma tutto si è svolto nei migliori dei modi e gli ospiti, tenuti sotto osservazione, non hanno manifestato sintomi avversi” - spiega il direttore sanitario Paolo Lubatto.

“La settimana prossima gli operatori e il personale amministrativo faranno il richiamo, mentre mercoledì 17 toccherà agli ospiti”.

“È stato compiuto un importante passo verso il ritorno alla normalità di cui tanto abbiamo bisogno”, commenta il sindaco Claudio Baudino. "Ora la priorità assoluta è quella di mettere in sicurezza le persone più fragili e il personale sanitario, confidando che a breve saremo tutti protetti. Ringrazio gli operatori delle nostre Rsa per l'instancabile impegno e i dipendenti Asl che stanno lavorando intensamente per tutelare la comunità il più in fretta possibile”.