Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Per consentire il montaggio di un ponteggio edile, lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, è istituita la chiusura al transito veicolare all’altezza del civico n. 4 di via Manzoni.

È previsto il doppio senso di circolazione in via Manzoni per i residenti e gli autorizzati.

Per il posizionamento di una piattaforma elevatrice, dalle ore 8.00 alle 18.00 di mercoledì 3 febbraio 2021, è istituita la chiusura al transito veicolare di via Gardini. Sono garantiti i diritti dei residenti e delle attività insediate.

Per consentire i lavori di riparazione di una perdita sulla rete del teleriscaldamento, lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021, è istituito il divieto di transito in via Aldo Moro, dall’intersezione con corso Europa a corso Piave, ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in corrispondenza del civico n. 11 di via Aldo Moro.