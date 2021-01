Valanga nel vallone di Stroppia: coinvolto un gruppo di otto scialpinisti, recuperato in gravi condizioni il disperso

Una valanga si è staccata poco fa, intorno alle ore 13 di oggi, sabato 30 gennaio, ad Acceglio in alta Valle Maira.

E' stato necessario l'intervento dell'eliambulanza a seguito del recupero di uno scialpinista travolto da una valanga nei pressi della Rocca Blancia, nel vallone di Stroppia, ad Acceglio.

Secondo le prime ricostruzioni un gruppo di sciatori è stato coinvolto da un distacco che ha sepolto uno scialpinista. Sul posto oltre l'equipe medico sanitario del 118, le squadre via terra del soccorso alpino. In loco anche i vigili del fuoco con mezzo aereo e squadre Saf con unità cinofile. Presenti più a valle anche i carabinieri.



I compagni di gita hanno immediatamente allertato i soccorsi e hanno iniziato la ricerca in autosoccorso. Il travolto aveva indosso equipaggiamento Artva (apparecchio di ricerca in valanga).

AGGIORNAMENTO 14,34: Si sta concludendo il recupero dello scialpinista travolto dalla valanga in Val Maria. Le sue condizioni sono molto gravi, è stato necessario sottoporlo a rianimazione cardiocircolatoria in quanto si trovava in ipotermia. Le condizioni dell'uomo recuperato sarebbero molto serie, si sta operando per il trasportato d'urgenza alle Molinette di Torino.



Intanto mentre si stanno completando le operazioni di soccorso sulla valanga, ad Acceglio è partito un nuovo allarme per una probabile frattura ad un arto inferiore nei pressi del Bivacco Sartori, poco distante dal luogo del primo incidente. L'eliambulanza decollata da Alessandria sta raggiungendo il ferito per il recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 15,20: la persona travolta e sotterrata dalla valanga sarebbe un uomo di circa 50 anni. Tutti illesi gli altri scialpinisti, si tratterebbe di otto persone. Stanno tutti autonomamente scendendo a valle. Nelle operazioni è stato recuperato anche un cane. Non è ancora chiaro se l'animale fosse di una persona presente nella gita o se facesse parte dell'equipe di soccorritori.