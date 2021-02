Saluzzo continua ad investire sulle scuole: in primavera cantieri alla "Pivano" e alla "Musso"

Per dei cantieri che si chiudono, altri che stanno per partire.

A Saluzzo l'Amministrazione comunale del sindaco Mauro Calderoni porta avanti - ormai da mesi - l’impegno per "rendere sempre più sicure le scuole della città".

Sono infatti da poco terminati gli interventi sugli edifici che ospitano le scuole medie "Rosa Bianca" e la palestra.

Concluso anche il cantiere all’interno della scuola primaria "Dalla Chiesa", dal momento che le rifiniture esterne saranno ultimate in primavera.

Adesso toccherà ai lavori per rendere più stabili e solide contro eventuali sisma gli edifici scolastici della "Pivano", in piazza Dante, e della "Musso", in corso Piemonte.

L’intervento alla "Pivano" (che riguarderà anche i locali dell’asilo "Regina Margherita") sarà avviato ad inizio aprile: è stato aggiudicato alla ditta "Edilimpianti" di Milano. Il Comune ha stanziato 883mila euro.

Due mesi più tardi, a giugno alla fine delle lezioni, sarà la volta dei lavori alla "Musso" che saranno portati avanti dalla ditta "Avalis costruzioni" di Bagnolo Piemonte, per una spesa di 520mila euro.

"L’abbiamo detto più volte e lo ribadiamo in ogni occasione – dice il sindaco Calderoni -: per noi la sicurezza delle scuole comunali è un’assoluta priorità in cui mettiamo tutto il nostro impegno come amministratori.

I nostri giovani, i saluzzesi del futuro, devono poter frequentare le lezioni in ambienti accoglienti, sicuri e belli ed è questo che, cantiere dopo cantiere, stiamo facendo per loro".