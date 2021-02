A luglio si corre la CAUT - Curnis Auta Trail

La Podistica Valle Grana in collaborazione con il comune di Cervasca e Massi Sport organizza un Trail di lunga distanza che percorrerà tutta la cresta della Valle Grana.



La partenza sarà alle ore 23:00 di sabato 10 luglio dal Filatoio di Caraglio e l'arrivo è previsto davanti al comune di Cervasca nella giornata di domenica 11 luglio.



Il percorso si sviluppa su 81 Km e 4.500 metri di dislivello positivo.



Il numero massimo di concorrenti previsto è di 200 partecipanti.



La Curnis Auta è uno storico percorso che ricalca in senso antiorario tutta la cresta della Valle Grana. Al culmine della risalita ed esattamente a metà percorso i partecipanti faranno tappa e troveranno un eccezionale ristoro al Rifugio Fauniera dove il gestore, Marco Vittori, è un grande sostenitore di questa iniziativa e ci ha messo a disposizione la struttura per la giornata.



E' con grande piacere, con emozione ed anche con orgoglio che possiamo annunciare che l'edizione 2021 del Curnis Auta Trail è stata riconosciuta come gara qualificante per l'UTMB, il campionato del mondo di Ultra Trail che si svolge tutti gli anni a Chamonix. Ogni partecipante che terminerà la gara otterrà quindi 4 punti che gli consentiranno di partecipare ad una gara del circuito.



Le iscrizioni sono aperte sul sito www.wedosport.net e saranno a tariffa ridotta fino al 31 marzo.



Siamo orgogliosi dell'interesse che stanno dimostrando gli enti e le persone coinvolte; siamo una bella squadra che si sta impegnando molto per creare un evento unico in una valle meravigliosa. Abbiamo dovuto mettere un limite al numero di iscritti perché vogliamo garantire la massima sicurezza ed il miglior servizio a tutti i partecipanti. Tra i partecipanti già iscritti c'è un olandese ed una finlandese e stiamo ricevendo contatti da tutta Italia, dalla Turchia, dal Marocco e da altri paesi europei.



Per gli appassionati del settore, c'è la possibilità di partecipare come volontario nell'assistenza lungo il percorso; basta scrivere una mail all'indirizzo info@podisticavallegrana.com