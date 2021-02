Cacciatori sorpresi ad abbattere e portare via due caprioli a Torre Mondovì

Nonostante il poco personale, gli agenti della Polizia locale faunistico ambientale della Provincia continua l’attività di presidio del territorio.

Nei giorni scorsi sono intervenuti nel territorio di Torre Mondovì per un episodio di bracconaggio. In collaborazione con le guardie del Comprensorio alpino e dopo alcuni appostamenti mirati, hanno sorpreso C.C. e B.L., entrambi di 45 anni, mentre portavano via due caprioli che erano stati abbattuti e nascosti, senza ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa per chi esercita l’attività venatoria.

A carico dei due cacciatori sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 2.500 euro.

Nel corso del 2020 il personale della Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia, oltre ai numerosi interventi di controllo della fauna selvatica previsti dalla legge 157/92, ha effettuato un’attività di controllo sul territorio che ha portato alla contestazione di più di 200 sanzioni in materia ambientale.