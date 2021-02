Cirio ad Alba ribadisce: "Il mondo produttivo piemontese pronto a vaccinarsi. Stiamo cercando canali di approvigionamento" [VIDEO]

Salvaguardare la produttività delle aziende e sollevare il sistema sanitario pubblico dalle vaccinazioni delle fasce che non sono prioritarie, avviando in parallelo una campagna vaccinale di cui le imprese sono pronte a farsi carico per i propri dipendenti.

E' obiettivo condiviso dalla Camera di commercio di Cuneo insieme ad Unioncamere Piemonte e agli altri enti camerali territoriali, tra i firmatari della lettera che il presidente della Regione Alberto Cirio ha inviato al neo presidente del Consiglio Mario Draghi.

Lo ha ribadito Alberto Cirio ad Alba, ieri mattina, dove si è recato per il primo giorno di campagna vaccinale per gli over 80. "Stiamo cercando canali di approvvigionamento alternativi. Se otterremo l'autorizzazione del Governo, siamo pronti a procedere".