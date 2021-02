Il Piemonte verso l'arancione, lo dicono i dati del pre-report

Sono da "zona arancione" i dati del report settimanali registrati in Piemonte e ricevuti oggi dalla Regione. Questo significa che quasi certamente saremo retrocessi rispetto al "giallo" attuale.

Per averne la certezza occorrerà però attendere domani pomeriggio, quando la conferma ufficiale sarà sancita dal Comitato tecnico-scientifico e dal Ministero della Salute.

Da quanto si apprende, l'indice RT per la nostra regione è cresciuto e si attesterebbe, anche se di poco, sopra la soglia dell'uno. E questo sia per quanto riguarda l'Rt puntuale, 1.02, sia per l'Rt medio, 1.03.

Sarebbe invece stabile la pressione ospedaliera, con un lieve incremento dell'occupazione delle terapie Intensive (dal 22% al 23%) e la conferma del 33% di quella dei posti ordinari.

Le restrizioni da "zona arancione", comunque, dovrebbero scattare soltanto da lunedì. Ma anche per avere la conferma di questo bisognerà attendere domani.