Gli studenti del professor Ezio Mondino organizzano una messa in suo ricordo

Sabato 6 marzo alle ore 11, presso la chiesa dello Spirito Santo di Fossano, verrà celebrata la messa in ricordo del professor Ezio Mondino. L’idea, partita dai suoi studenti ed ex-studenti, deriva dall’impossibilità di partecipare alla cerimonia di Casteldelfino, in relazione alle dimensioni contenute della chiesa.



Al rito religioso, celebrato da Don Flavio Luciano, sono invitati anche i genitori degli studenti attuali, i colleghi, il personale ATA e gli amici del professor Mondino. Per ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, chi ha intenzione di partecipare dovrà indossare la mascherina e prenotarsi al seguente link.



Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi che verranno destinati all’Associazione Medici Senza Frontiere. Le offerte possono essere lasciare presso la presidenza del Vallauri oppure all’ingresso della chiesa il giorno della funzione. Chiunque voglia disdire la propria prenotazione è pregato di comunicarlo a: monitoraggi@vallauri.edu .