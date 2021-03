"Da soli si fa veramente poco": l'Associazione dronerese "Il bottegone" si racconta

Per loro, soltanto nella collaborazione si racchiude l'unica vera crescita umana e professionale. Così, quel fare rete, perché da soli poco è veramente possibile.

Stiamo parlando de "Il Bottegone". Incontro i membri del Consiglio direttivo di questa Associazione dronerese di commercianti locali.

Palpabile quel desiderio di bellezza, il non farsi soprassedere da un periodo che è indiscutibilmente molto difficile. Come luogo scelto per l'incontro uno dei simboli della città di Dronero, storia e per questo anche sguardo al futuro: il Ponte Vecchio.

Il presidente Maurizio Bagnaschi: "È veramente un onore per me questo incarico, io sono anche un commerciante e sono stato membro del consiglio comunale, in qualità di assessore nella precedente legislatura.

Veramente commovente è vedere come questi giovani commercianti siano organizzati e soprattutto collaborativi fra loro. Cercherò in questi 4 anni di guidare al meglio questo gruppo, per quelle che sono le mie esperienze e conoscenze.

Ci tengo a ringraziare l'ex presidente Chiara Beltramo per l'importante lavoro svolto".



È rinata da poco quest'associazione, precisamente il 22 febbraio, e sono 9 i componenti del consiglio direttivo. Già una settantina i soci associati.

"Il Bottegone" vuole essere realtà viva e concreta opportunità di confronto, scelta e sostegno reciproco.

Per questo due importanti scelte: l'estendersi anche ai paesi limitrofi, Villar San Costanzo e Roccabruna, e permettere anche ai servizi dedicati alla persona (ad esempio parrucchieri ed centri estetici), ad aziende agricole, ristoranti ed agriturismi inserirsi all'interno dell'associazione.

Il primo confronto/incontro sarà già domani pomeriggio, martedì 2 marzo, con la Confcommercio di Cuneo.

Sentito, salutandoli, il mio "In bocca al lupo!", nella consapevolezza di quanto certi traguardi siano il risultato di ammirevole intraprenza!