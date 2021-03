Mondovì, all'Ipc si impara la cultura della positività e della gentilezza

Positività e gentilezza, temi di studio all’IPC “Bellisario” di Mondovì. Presso l'Istituto Professionale Commerciale di via Nino Manera si è appena concluso, infatti, il progetto “Mezzopieno”. Attività svolta in collaborazione con “Movimento Mezzopieno Onlus” di Torino che riunisce attorno a sé persone ed enti impegnati attivamente a divulgare buone pratiche per armonizzare la società e i rapporti tra le persone. “Nel difficile momento storico che stiamo vivendo - spiega una nota - alla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello e alle professoresse Stefania Bottino, Diana Danna e Alda Lerda è sembrata una vera necessità portare avanti nelle classi seconde A e B e terza A un’attività giornalistica volta alla diffusione di notizie positive e pratiche virtuose di impegno e di riscatto”. La finalità del progetto era la diffusione della cultura della positività e della gentilezza in un periodo dove troppo spesso emerge la negatività e la rudezza dei rapporti che talvolta sfociano in vero e proprio odio. “Gli studenti - sottolinea ancora il comunicato stampa - hanno partecipato con interesse ed entusiasmo agli interventi proposti dai relatori ed hanno trattato temi quali la gentilezza, la scrittura e la lettura positiva, le fake news ed il cyber bullismo”. Un incontro è stato interamente dedicato all’educazione alla cittadinanza, in linea con le tematiche dell’Agenda 2030. “Questo progetto - conclude la nota - ha lasciato un profondo messaggio di positività e di allenamento alla felicità a tutti i partecipanti”. Gli studenti, lavorando a gruppi, hanno scritto degli articoli dal taglio positivo e gentile che sono stati pubblicati sulla rivista online “Mezzopieno News – le buone notizie che cambiano il mondo”.