Savigliano, parcheggi: dall’8 marzo il cambio da blu a bianchi in piazza Schiaparelli e zona stazione ferroviaria

Dovrebbero essere convertiti a breve i parcheggi a pagamento blu che con la delibera di Giunta di novembre 2020, torneranno bianchi.

Con un nuova ordinanza, il sindaco Giulio Ambroggio ha infatti predisposto che ufficialmente dall’8 marzo 2021, 30 stalli di piazza Schiaparelli, passeranno da blu a bianchi (quindi da pagamento a non pagamento). Anche nei pressi della stazione ferroviaria, in corso Marconi, saranno convertiti 22 posteggi, mentre in piazza Sperino, ne saranno convertiti 14.

Per quanto riguarda la tinteggiatura effettiva degli stalli, in capo alla ditta Gestopark, dal Comune fanno sapere che sarà effettuata nei prossimi giorni.

“In questa stagione non è facile provvedere alla cancellazione e alla ripittura con vernice bianca - spiega il comandante dei Vigili, Rocco Martini - li abbiamo fatti attendere perché avevamo in forse la questione vaccinale in piazza del Popolo, prima di cancellare metà dei parcheggi di piazza Schiaparelli, li avevamo fermati perché se si andava avanti con il centro vaccinale sotto l’ala, la zona blu in piazza Schiaparelli sarebbe tornata utile utile per il centro cittadino”.

Archiviata l’opzione del centro vaccini sotto l’ala, che invece saranno effettuati alla Crusa Neira, si potrà procedere con la pittura degli stalli.

“Tutto dipende dalla condizione meteo” conferma Martini.

Parcheggi a disco nei pressi della Crusa Neira

Dal Comune fanno sapere che in vista della prossima apertura del centro vaccinale, i parcheggi limitrofi all’area della Crusa Neira, in via Cravetta, tratto posto a nord del parco di piazza Nizza e in via Misericordia, con relativa piazzetta che la affianca, saranno a zona disco di un’ora per garantire il ricambio di persone che si recano qui per ricevere la dose del vaccino.