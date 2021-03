Probabile secondo lockdown, Confesercenti chiede al governo di non dimenticare le imprese in sofferenza da un anno

“In attesa che si faccia maggior chiarezza sul Decreto legge Sostegno, tra cambiamenti dell’ultima ora e dubbi non ancora dissipati, Confesercenti chiede al governo sostegni ben più significativi di quelli fino ad ora ottenuti - e tra l’altro con molti ritardi - nonché una campagna vaccinale a tappeto. A rischio nel solo Piemonte ci sono circa 18mila imprese per un totale di 50mila addetti e se continuano i lockdown dobbiamo mettere mano ad altre iniziative”.

Con queste parole il direttore generale di Confesercenti Cuneo Nadia dal Bono , commenta una possibile virata verso il colore rosso della nostra regione e sprona il governo ad agire in maniera concreta e celere.

“Positivo - prosegue dal Bono - è il superamento del codice Ateco come criterio di selezione delle imprese ma il governo non può dimenticare le perdite subite dalle imprese nel 2020 e mai ristorate: ci sono migliaia di imprese in attesa”.