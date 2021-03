Alluvione ottobre 2020: arrivano i fondi per l’emergenza maltempo, ma non in Piemonte

Questo è il commento del direttore generale Confesercenti provincia di Cuneo, Nadia dal Bono, dopo aver letto la nota inviata dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi: “Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi nel territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020. Per far fronte alle esigenze immediate e agli interventi più urgenti, nelle more della valutazione del definitivo impatto degli eventi eccezionali, è previsto lo stanziamento di 4,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.