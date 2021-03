Chiusa di Pesio punta sull'accessibilità: presto un ascensore per salire in municipio

La Giunta di Chiusa di Pesio ha deliberato il progetto esecutivo per il superamento delle barriere architettoniche interne al Municipio. Entro il mese di aprile l’ufficio tecnico aprirà la procedura di gara e nei prossimi mesi verrà installato l’ascensore che consentirà di favorire una maggiore accessibilità agli uffici comunali anche per le persone disabili, anziane e per i passeggini.

“L’intervento, del valore di oltre 200 mila euro, rientra nell’accordo di programma con la Regione Piemonte e contribuisce a facilitare l’accesso allo storico edificio comunale in cui sono presenti numerosi scalini, un impedimento per le persone disabili, per i passeggini e per chi è più avanti con gli anni”, spiega il sindaco Claudio Baudino.

“Nonostante il personale sia sempre disponibile a scendere al piano terreno e a evadere le pratiche andando incontro ai bisogni degli utenti, l’elevatore rappresenta sicuramente un importante passo avanti. L’ascensore verrà installato all’esterno dell’edificio e senza pesare sulle casse comunali grazie al minuzioso lavoro svolto dal segretario dottor Presta che ci ha consentito di recuperare un cofinanziamento di 30 mila euro derivante dalle economie dei mutui precedenti”.