La Fondazione Rovella Caterina consegna nuovi DPI alle case di risposo del fossanese

La Fondazione Rovella Caterina continua la campagna solidale verso le RSA del territorio, nonostante il Covid-19. Per il prossimo arrivo della festività di Pasqua, la fondazione guidata da Paolo Toselli, ha distribuito nelle case di riposo del fossanese centinaia di nuove mascherine e numerosi dispositivi di protezione individuale, indispensabili per gli operatori.



Le RSA sono ancora fortemente in difficoltà, sia dal punto di vista dell’impatto subito dal Covid che da quello economico per fronteggiare l’emergenza sanitaria: ricevere queste donazioni rappresenta davvero un grosso aiuto. Le consegne, sono state effettuate nei giorni scorsi grazie anche ad Antonello Cravero e Doriano Fruttero, ai quali ci si può rivolgere per contribuire con una donazione, chiamando al 3355483703.