La sicurezza dell’abitato di Falicetto di Verzuolo finisce sui tavoli della Provincia

L’Amministrazione comunale di Verzuolo è tornata ad incontrare la Provincia di Cuneo.

Oggetto dell’incontro: le criticità della frazione Falicetto.

In particolare la viabilità, con l’incrocio della strada provinciale 137, la cosiddetta Lagnasco-Verzuolo, con via Saluzzo e l’incrocio tra via Sottana e la strada Provinciale Villafalletto-Saluzzo.

Per il Comune serve intervenire con urgenza per metter mano ad un problema che sta risultando essere pericoloso. All’incirca un mese fa, un’auto in transito proprio nel centro della frazione è sbandata, andando ad urtare la ringhiera metallica lungo il marciapiede che a ridosso dell’accesso dell’asilo di Falicetto.

L’incidente, come spiega il sindaco Gian Carlo Panero, è avvenuto intorno alle ore 8: “Se fosse successo con un 15, 20 minuti di ritardo, all’orario di ingresso all’asilo, il sinistro avrebbe avuto conseguenze ben, ben più gravi. La funzione di quella ringhiera divelta era, ed è, perché ne installeremo una nuova, quella di proteggere i bambini, che non cadano sulla strada.

Non proteggere le persone da auto in corsa a 80, 90 chilometri orari”.

Il fatto è successo all’incrocio tra la Provinciale Lagnasco-Verzuolo e via Saluzzo.

Proprio in quest’area, ai lati della strada, si trovano la chiesa parrocchiale della frazione, la scuola materna e la scuola dell’infanzia.

A preoccupare circa la situazione di Falicetto sono sostanzialmente due aspetti: la velocità delle auto e l’aumento dei mezzi pesanti in transito, diretti alla Burgo o alla Tonoli.

Elementi che sono stati valutati durante l’incontro in Provincia, alla presenza del sindaco Panero, del suo vice Giampiero Pettiti, del vicepresidente della Provincia Flavio Manavella e di Riccardo Enrici, dirigente del Settore Viabilità.

“Un incontro importante e produttivo – spiega Pettiti – durante il quale sono emerse alcune ipotesi concrete”.

“L’importanza della riunione è dimostrata dal risultato ottenuto. – aggiunge il sindaco Panero – Abbiamo ottenuto la disponibilità della Provincia ad inviare a Falicetto i tecnici per alcuni sopralluoghi per trovare una soluzione in grado di risolvere il problema”.

“Questa è la dimostrazione – conclude il sindaco – che l’Amministrazione Panero compie scelte e realizza opere. Non produce soltanto documenti” un passaggio in merito al dibattito che si è creato recentemente proprio sulla “questione Falicetto”.