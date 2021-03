I cuneesi "La Macabra Moka" tornano in studio con un nuovo brano "30 anni e non sentirli"

La pandemia non ferma la musica della band cuneese "La Macabra Moka".

A quattro anni dall'uscita dell'ultimo disco "Tubo Catodico" il quartetto composto da Pietro Parola (voce), Elia Dadone (batteria), Stefano Dessì (chitarra e basso) e Fabio Serale (chitarra e basso) torna in sala di registrazione.

Il motivo? La registrazione del nuovo brano "30 anni e non sentirli". La canzone, interamente autoprodotta dal quartetto alt-rock, uscirà ad aprile su Spotify insieme a un docu-video realizzato al Rima Maja di Dronero durante le sessioni di registrazione.

Per chi non li conoscesse "La Macabra Moka" rappresenta da un decennio uno dei gruppi più rappresentativi della scena underground locale e non solo. Per "amanti dei chitarroni, del tupa-tupa e della presabbene" hanno alle spalle due dischi, (Ammazzacaffè del 2013 e Tubo Catodico 2017) e più di 150 concerti.

Negli anni il gruppo ha suonato con Ministri, One Dimensional Man, Bologna Violenta, Lleroy, Punkreas, Il Management del Dolore Post-Operatorio, Anthony Laszlo, Electric Ballroom e tanti altri...