Artisti della compagnia LE CIRQUE WTP di Cuneo aprono la finalissima di Italia's Got Talent

Ieri sera si è svolta la finale di Italia’s Got Talent, con super ospiti in apertura due punte di diamante di Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia di Circo Contemporaneo più grande d’Europa che ha sede a Cuneo.

Sul palcoscenico di Italia’s Got Talent sono stati protagonisti artisti internazionali dalla carriera impressionante, pluripremiati e con oltre 6 mila esibizioni in tutto il mondo: Onofrio Colucci e Viktor Kee .

L’apertura della puntata finale è stato un momento molto importante per i Top Performers di Le Cirque WTP. L’esibizione di Onofrio Colucci, che ha recitato un toccante testo di Totò dal titolo "La preghiera del Clown”, è stato un vero grido di aiuto per tutto il mondo del circo e dello spettacolo. Lo hanno compreso anche il conduttore Enrico Papi e la giuria composta da Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich. E’ stato un momento di pura emozione, che ha colpito particolarmente. Subito dopo c’è stata la magnifica ed incredibile performance di Viktor Kee, che ha letteralmente incantato e strappato applausi, dimostrando, ancora una volta, perché è stato definito “Il giocoliere perfetto”.

La partecipazione di questi due straordinari artisti di Le Cirque WTP è stata anche l’occasione per far sapere al pubblico televisivo che la compagnia, che vanta più di 75 Top Performers provenienti dalle più importanti produzioni internazionali di Nouveau Cirque nel mondo, è sempre in attività nonostante l’emergenza sanitaria e che è pronta per tornare in scena dopo quasi due anni di arresto forzato.