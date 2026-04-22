Sandy Patton incanta Savigliano con il suo jazz d’autore

Venerdì 24 aprile, alle 21.15, l’Auditorium M. Salvagno (Ex Croce Nera) di Savigliano si trasformerà in un prestigioso jazz club d’oltreoceano per ospitare un evento musicale di assoluto rilievo. Protagonista della serata sarà Sandy Patton, una delle voci più carismatiche e raffinate del panorama jazz mondiale, già vocalist per leggende come Lionel Hampton e Dizzy Gillespie.

Ad accompagnare l’artista statunitense sul palco, una formazione di straordinario talento che garantisce un perfetto equilibrio tra tecnica ed emozione: Fulvio Albano al saxofono, musicista dalla timbrica calda e trascinante e Chiara Nicora al pianoforte, nota per la sua versatilità e sensibilità interpretativa. La sezione ritmica, solida e dinamica, vedrà impegnati Paul Zogno al basso e Francesco Parodi alla batteria.

Il concerto offre un viaggio attraverso i grandi standard del jazz, rivisitati con eleganza e quel tocco di improvvisazione che rende ogni performance unica. L'acustica dell'Auditorium Salvagno offrirà la cornice ideale per esaltare le sfumature della voce della Patton e il dialogo strumentale del quartetto. Un appuntamento per gli amanti della musica di qualità e per chiunque desideri farsi trasportare dall'energia dello swing.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare gli “Amici della Musica “di Savigliano o contattare il numero 3936899470. Il concerto è patrocinato dal comune di Savigliano e l’Assessorato alla Cultura



