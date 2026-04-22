Savigliano Jazz Festival: venerdì 24 aprile la serata “Holiday in Davos”

Prosegue il “Savigliano Jazz Festival”, kermesse musicale con alcuni fra i più grandi nomi del panorama jazzistico italiano e internazionale, realizzata con il contributo dell'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano e la collaborazione dell'Associazione Amici della musica.

Venerdì 24 aprile, alle 21.15, la serata “Holiday in Davos” animerà l'auditorium della Crosà Neira, cornice della manifestazione. L'appuntamento vedrà protagonisti Sandy Patton, vocalist, e Fulvio Albano, saxofono, con il Fulvio Albano Trio (Chiara Nicora al pianoforte, Paul Zogno al basso e Francesco Parodi alla batteria).

Il biglietto di ingresso ha il costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 335.5299411, dalle ore 15, oppure il 393. 6899470, via Whatsapp.

La rassegna si concluderà venerdì 8 maggio, sempre alla Crosà Neira e sempre alle 21.15, con una grande festa in onore del jazz che avrà come protagonisti Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossano Musica.