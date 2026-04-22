“Strani Inquilini”: a Saluzzo una distopia teatrale tra coscienza e umanità

Arriva sul palco del Teatro Magda Olivero, giovedì 23 aprile alle 21, “Strani Inquilini – Una Fantasia”, il nuovo progetto video-teatrale della compagnia Le Cercle Rouge di Busca.

Uno spettacolo che unisce suggestioni fantascientifiche e riflessione etica, ispirandosi al celebre testo di Victor Hugo “L’ultimo giorno di un condannato a morte”.

Il titolo stesso richiama il concetto biologico di “inquilino”: un organismo che si insedia nello spazio o nel corpo di un altro, secondo una forma di simbiosi . Una definizione che diventa chiave di lettura della pièce, dove presenze misteriose invadono la mente del protagonista fino a dominarla.

Diretto dal regista Costantino Sarnelli, con drammaturgia di Laura Chiotasso, lo spettacolo vede in scena Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Vanessa Corsalini, Valter Lunetti e Claudia Ponzalino.

L’opera prende le mosse da L’ultimo giorno di un condannato a morte, pubblicato anonimo nel 1829 e poi firmato dall’autore nel 1832, un testo che aprì un forte dibattito sulla pena di morte. Da qui si sviluppa una riflessione più ampia e ancora attuale sul valore della vita e sul principio del ‘non uccidere’, in un mondo segnato da conflitti e violenze sempre più diffuse .

La narrazione si sposta in un futuro distopico: il condannato è trascinato in un viaggio allucinato, mentre “strani inquilini” si insediano progressivamente nei suoi pensieri. Entità sconosciute, quasi divinità autoproclamate, che gestiscono la sua esistenza come fosse una macchina, accendendola e spegnendola senza esitazione. Un impianto scenico che segue i codici della fantascienza per mettere in evidenza le criticità della società contemporanea .

Eppure, anche di fronte a un sistema disumanizzante e a un’esecuzione cieca degli ordini, emerge con forza un elemento centrale: l’umanità del protagonista, invincibile e irriducibile, che resiste fino all’ultimo.

Il costo del biglietto è di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 347-8776185 oppure redazione@lecerclerouge.org.