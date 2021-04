“A volte Parigi e l’amore non bastano”, il libro della blogger fossanese Monica Sauna

Un’esigenza che arriva dal cuore, di non fermarsi alle avversità del tempo ma di reagire e sfruttarle per realizzare i propri sogni, quella che ha spinto Monica Sauna alla stesura di un nuovo libro. Consulente turistico con partita IVA, da un anno a questa parte ha dovuto fronteggiare la crisi del settore viaggi duramente colpito dal Covid-19. “Io non ho voluto rimanere sul divano a piangere - commenta la scrittrice - ma ho reagito e sfruttato la situazione per riprendere in mano un mio vecchio sogno”.



Tornata da Milano, 10 anni fa, Monica decide di scrivere un libro ma dopo i primissimi capitoli, il manoscritto rimane dimenticato in un cassetto. A marzo 2020 però, complice l’assenza totale di lavoro, la fossanese ha l’occasione di riprendere la stesura del libro che completa nel dicembre dello stesso anno. Inizia così la ricerca alla casa editrice che pubblichi e stampi il testo, dopo appena un mese e mezzo sono già 3 le case che rispondono alla proposta.



Dopo un'attenta analisi l'autrice sceglie BookABook di Milano, avviando una campagna di crowdfunding che, una volta raggiunti i 200 ordini, la porterà alla pubblicazione e alla stampa del testo. “Essere pubblicati in questo periodo di crisi è già una sorpresa. La campagna sta andando bene perché mancano ancora 90 giorni e solo più 50 ordini. Chi preordina riceve il manoscritto originale in copia. I tempi di consegna del cartaceo però sono lunghi, il libro cartaceo dovrebbe arrivare entro dicembre” spiega la blogger fossanese.



“A volte Parigi e l’amore non bastano” tratta di Beth: giovane donna di quasi 30 anni, stagista a Milano la quale, inseguito ad un immenso dolore, capisce che nella sua vita, del lavoro dei sogni non vi è traccia. Un dolore che accompagnerà la protagonista a Parigi dove, sedotta dallo scintillio della città e da un paio di occhi azzurri, cercherà di ricominciare. “Il libro, è una classica storia d’amore tra Milano e Parigi, dentro c’è molta della mia esperienza - commenta con molta umiltà Monica Sauna -. Però non è una storia d’amore fine a se stessa: si parla anche di maternità e di lutti. Nel testo viene racchiuso anche, un po' tutto ciò con cui noi donne dobbiamo lottare: quello che vorremmo essere, quello che ci dicono di essere e quello vorremmo diventare”.



Il target di età dello scritto va dai 25 ai 40 anni: “vorrei che il romanzo arrivasse a chi non mi conosce - conclude Monica -. So che li fuori ci sono molte persone che hanno ricevuto delle grandi sfide”. Benché non sia ancora entrato in stampa, il testo ha già una sua copertina che racchiude il significato ultimo del romanzo: prendere le nostre emozioni e cercare di tirarne fuori qualcosa.



Chiunque sia interessato alla storia di Beth può ordinare il libro al seguente link, ricevendo per email la copia del manoscritto originale.