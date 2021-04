Fossano: una messa ai cappuccini per l’anniversario della scomparsa di Frate Mario Borello

“Un vero uomo di Dio, amante della terra e dei poveri” così viene ricordato Frate Mario Borello che, un anno fa, passava a miglior vita. Deceduto nell’ospedale di Genova, Frate Mario amava stare in mezzo alla gente che è sempre stato capace di sostenere, nei momenti di difficoltà, trovando le parole giuste. Nel corso della sua vita era stato a Madonna di Campagna di Torino, Chivasso, Tortona, Fossano e Chatillon.



Nato a Costigliole Saluzzo nel 1943, per anni ha servito presso la mensa del Monte dei Cappuccini nella quale i poveri si recavano per prendere i panini. Molto conosciuto a Revello, Borello viene ricordato anche dalle suore di clausura Romite per aver lasciato loro il convento ordinato, pulito e con tanti fiori.

Frate Mario era inoltre dotato di una calligrafia stupenda, che riportava nelle numerose lettere che scriveva. Oggi, 7 aprile, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, presso il convento dei frati cappuccini di Fossano, verrà celebrata una messa nel ricordo della grande persona che è stata.