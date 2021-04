Saluzzo, stop alle auto in via Torino per lavori all’acquedotto

Il tratto iniziale di via Torino, tra gli incroci con corso Italia e quello con corso Mazzini, sarà vietato alla circolazione per una decina d giorni.

Lo stop ai veicoli è iniziato martedì 6 aprile e proseguirà fino alle 18 del 16 aprile.

Il divieto di transito stabilito dal Comando della Polizia locale del Comune di Saluzzo per consentire i lavori relativi al piano di riduzione delle perdite idriche della rete dell’acquedotto.

Chi arriva da corso Piemonte per raggiungere il centro sarà deviato in via Circonvallazione e chi deve uscire dal centro per raggiungere corso Piemonte o piazza Montebello, dovrà percorrere via Donaudi