11 Aprile 2021: Giornata Nazionale Donazione Organi e Tessuti

Grazie ad una bella idea, il Gruppo Comunale AIDO di Cuneo, Borgo San Dalmazzo del Presidente Gianfranco Filippi, in sana sinergia con la Sezione Provinciale di Cuneo, ha voluto festeggiare il compleanno della realtà di coordinamento associativo della "Granda" nel contesto della Giornata Nazionale della Donazione di Organi e Tessuti.

Ecco allora che la Torre Civica di Cuneo è stata illuminata metaforicamente con una "grande candelina" a significare un percorso lungo 45 anni che via via ha portato grazie ad AIDO ad esprimere un SI al "dono" ben 17.000 persone che sul capoluogo provinciale hanno voluto esprimere con un gesto concreto e significativo la vicinanza agli oltre 8400 malati in lista d'attesa per un trapianto.

"Sono davvero contento: aver visto illuminare la Torre Antica di Cuneo con il logo di AIDO visto il grande credo personale e del gruppo comunale che mi onoro presiedere è stato emozionante tanto più nel contesto della Giornata Nazionale legata al "dono" fissata per l'11 Aprile - dice Filippi che aggiunge-: una data che l'amministrazione comunale ha voluto far suo in particolare il Sindaco Borgna e l'Assessore Manassero a cui va il nostro ringraziamento".

"L'iniziativa di 'illuminare la vita' si colloca a pieno titolo nell'ambito dei festeggiamenti dei 45 anni di attività della Sezione Provinciale AIDO di Cuneo nata il 30 Gennaio 1976 proprio nel capoluogo cuneese ed aver sinergicamente "acceso" un "pezzo di storia" del nostro capoluogo porta a dar evidenza e significato ad una realtà associativa che in modo volontario, generoso ed altruista lavora nel settore sanità per ridare una speranza di vita a chi è in difficoltà - dice il presidente Gianfranco Vergnano che dal 2012 coordina l'attività dei gruppi comunali sulla Granda che conclude-. In occasione di questo compleanno sarebbe bello che tutti potessero festeggiare accedendo con noi una candelina...facile farlo..."www.aido.it" per il modulo di adesione e "aidoprovincialecuneo@hotmail.com" per l'invio: far del bene fà star bene, sempre!"