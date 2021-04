Rifreddo ha il suo nuovo gonfalone

Il comune di Rifreddo ha la sua nuova bandiera. Gli Amministratori hanno affidato l’incarico per la realizzazione del nuovo gonfalone comunale.

“Dopo aver messo in atto il complicato lavoro di approvazione ufficiale dello stemma comunale - spiega il sindaco - siamo finalmente riusciti a tradurre lo stesso sul drappo che ci rappresenta in occasioni di manifestazioni e cerimonie. Un risultato a cui tenevamo tra l’altro portato a casa con una spesa minima per il nostro ente”.

L'operazione dello stemma è stata in larga parte realizzata con risorse interne e l’unico costo è stata l’elaborazione grafica dello stesso. Per ciò che consta, invece, la realizzazione del gonfalone il Comune ha scelto di effettuare una richiesta di offerta pubblica aperta (RDO) online sul ME.PA. Una procedura che ha visto la partecipazione di numerose aziende italiane ed alla fine ha visto l’azienda “Royal Trophy” di Cava dei Tirreni aggiudicarsi la commessa per circa 600 euro.

Con meno di mille euro il piccolo comune della Valle Po ha concluso l’intera operazione stemma-gonfalone. “Vorrei ringraziare - conclude il sindaco - l’ex assessore comunale Eros Barra e l’ex segretario comunale Paolo Mana per l’impegnativo lavoro svolto in materia di stemma ed araldica ed il vice sindaco Elia Giordanino per aver seguito la procedura di acquisizione sul mercato unico della pubblica amministrazione. Infatti, senza il loro impegno difficilmente un piccolo ente come il nostro avrebbe avuto il tempo di occuparsi di una materia altamente specifica come questa ”.