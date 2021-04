A fuoco un capannone privato adibito a deposito legna in frazione Madonna delle Grazie di Cuneo.



L'intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco è tuttora in corso per spegnere le fiamme in via Barolo.



L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 13,45 di oggi, sabato 10 aprile. Sul posto sta intervenendo la seconda partenza di Cuneo con i volontari di Morozzo, Busca e Fossano.

Non sono coinvolte persone nè altre abitazioni.