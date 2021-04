Tre webinar a Chiusa Pesio per parlare di pandemia e rapporti familiari

L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio, in collaborazione con l’associazione Famiglie a Colori e la Biblioteca Civica “Ezio Alberione”, organizza un ciclo incontri per riflettere su come la situazione pandemica, i lockdown e la chiusura delle scuole abbiano impattato sulle relazioni familiari e sociali. Gli appuntamenti si svolgeranno online, con diretta streaming sulla pagina Facebook “Biblioteca civica Ezio Alberione Chiusa Di Pesio”.



«L’emergenza sanitaria ha imposto un cambiamento repentino nella nostra quotidianità e un impegno addizionale alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico», afferma il sindaco Claudio Baudino. «Ed è da questa constatazione che è nata l’idea di organizzare degli incontri con figure di alto profilo, con la volontà di fare insieme il punto e gettare un’àncora, per quanto possibile, alle famiglie. Ringrazio l’associazione “Famiglie a Colori” e Fabio Dutto, il responsabile della biblioteca, per la preziosa collaborazione che testimonia l’importanza del tema e la sensibilità delle istituzioni a riguardo».



«L’associazione ha accettato molto volentieri l’invito a partecipare attivamente a questa iniziativa», dichiara Francesca Riello, presidente dell’associazione “Famiglie a colori”. «In un periodo così complesso per le famiglie come lo sono stati la pandemia e la didattica a distanza, cerchiamo così di dare delle risposte a tante domande che spesso faticano a esser ascoltate».



GLI INCONTRI



Venerdì 16 aprile, alle 18:30



“Che fine hanno fatto i bambini?” con Annalisa Cuzzocrea



«Che fine hanno fatto i bambini?» chiedevano alcuni striscioni comparsi in diverse città italiane durante il primo lockdown, quando le scuole erano chiuse e i ragazzi erano spariti dal discorso pubblico. Quando il presidente del Consiglio e il comitato scientifico avevano dimenticato di decidere se un bambino, accompagnato, potesse fare almeno un giro intorno al palazzo, capire che il mondo non era scomparso, avere un'idea di quel che stava accadendo davvero. Che fine hanno fatto i bambini", edito Piemme, è un testo necessario per capire cosa ci stiamo perdendo, come stiamo mettendo in pericolo il nostro futuro.



Mercoledì 21 aprile, alle 20:45



“Le famiglie dietro le mascherine” con Anna Oliverio Ferraris



La famiglia è – caso più unico che raro – una struttura primaria che esiste in tutte le società. Qui si assolvono le funzioni della riproduzione, della crescita, della socializzazione dei bambini e della stabilizzazione della personalità degli adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche cruciali che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il confronto e la relazione tra i sessi, la gerarchia e la costrizione dei ruoli, la costruzione dell’identità e il senso di appartenenza. Nel periodo pandemico la famiglia ha subito in alcuni casi molti scossoni, in altri la situazione emergenziale ha solidificato i rapporti familiari.



Martedì 27 aprile, alle 20:45



“I bambini sono sempre gli ultimi” con Daniele Novara



Sono almeno vent'anni che genitori e professionisti dell'educazione assistono al progressivo abbandono dell'infanzia da parte delle istituzioni, ma mai come durante la recente emergenza legata al Covid-19 la realtà dei fatti è stata sotto gli occhi di tutti. Il momento per interrogarsi davvero sulla situazione dei bambini nel nostro Paese, quindi, non può più essere rimandato, ed è necessario cominciare dalle domande fondamentali: quando abbiamo smesso di occuparci di infanzia? Chi sono stati i principali agenti di questo disastro e, soprattutto, esiste un modo per rimettere i più piccoli al centro delle preoccupazioni istituzionali?





Per chi fosse interessato presso la biblioteca sono in vendita i libri degli autori presenti in collaborazione con la libreria Confabula di Mondovì.