Cuneo sempre più green: è nata la Plasticfree Onlus

La Plasticfree Onlus nasce nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, soprattutto quella monouso, e della sua dispersione nell’ambiente, che causa un’alterazione sempre più evidente degli equilibri dell’ecosistema, provocando, conseguentemente, gravi rischi per le forme di vita che lo popolano.

Nata come realtà digitale, la Plasticfree è cresciuta in modo esponenziale nel corso dell’ultimo anno: oggi conta una rete di 600 referenti attivi sul territorio nazionale e si rende inoltre partecipe di numerosi progetti, tra cui la salvaguardia delle tartarughe marine, il progetto scuola e le giornate dedicate alla raccolta plastica. Tra questi emerge il “patto d’alleanza” con i comuni, un’iniziativa che permette a questi ultimi di aderire all’etica Plasticfree, diventando perciò comuni “virtuosi” che investono in un progetto ambientale, oggetto d’interesse attualmente sempre più crescente.

L’associazione promuove giornate dedicate alla raccolta di rifiuti mediante l’aiuto di una rete di referenti dislocati su tutto il territorio: l’intento non è solo quello di liberare l’ambiente dalla plastica, ma soprattutto di attivare un’azione di sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è influenzare il comportamento individuale sin dalle radici: per esempio prediligendo lo sfuso durante la spesa, utilizzando depuratori d’acqua che evitano l’acquisto di bottiglie, oppure scegliendo imballaggi biodegradabili alternativi, in modo da impattare sempre meno sull’ambiente.

È di fondamentale importanza un’inversione di rotta rispetto alla direzione attuale, ed è necessario che ognuno di noi si predisponga in modo tale da apportare un cambiamento significativo nella propria quotidianità, con delle azioni concrete in prima persona.

Il secondo evento Plasticfree sul territorio cuneese avrà luogo domenica 18 aprile 2021. La giornata coinciderà con la data Nazionale Plasticfree, che vedrà impegnati i volontari in un’operazione a livello nazionale e conterà più di 100 gruppi di raccolta in simultanea. L’evento sarà patrocinato dal comune di Cuneo, che si si è reso disponibile fin da subito a creare un’alleanza con l’associazione. Abbiamo scelto di attuare la raccolta all’interno del Parco Fluviale, in modo da poter godere di ampi spazi che permettono di rispettare le disposizioni attinenti al protocollo Anti-Covid.

L’appuntamento è fissato alle h 14.00 e ha come luogo di ritrovo il Parco Fluviale (lato Stura) nell'area picnic adiacente al Ponte Vassallo. La zona è stata scelta dopo un’attenta analisi e, data la sua condizione spesso soggetta a degrado e sporcizia, si è deciso di intervenire e dare nuova visibilità ad un’area altrimenti sottovalutata. La durata complessiva dell’evento sarà circa di tre ore, permettendo così di poter svolgere un percorso ad anello lungo tutto il fiume per poi ritornare al punto di partenza, dove gli addetti dell'ente di raccolta provvederanno a ritirare i rifiuti raccolti. Per garantire la sicurezza personale è altamente consigliato l’uso dei guanti durante la raccolta, che sarà responsabilità del partecipante procurarsi. Durante l’evento, PlasticFree Onlus donerà a tutti i partecipanti la loro t-shirt ufficiale che permetterà di distinguersi e sensibilizzare, oltre ad essere un segno di riconoscenza verso i volontari. Come conclusione di una giornata all’insegna del rispetto della natura ci sarà la piantumazione di un albero autoctono (il sorbus aucuparia) proprio nella zona sottoposta a pulizia, gentilmente offerta dal Vivaio Roagna di Cuneo.

Crediamo che questo evento segni l’inizio di una realtà che sia destinata a crescere e che si possano organizzare altri appuntamenti di raccolta nel territorio cuneese, con la speranza che sempre più persone scelgano di unirsi a noi, in modo da creare una rete sinergica, col nobile intento comune di preservare il pianeta che ci ospita.