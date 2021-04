Provincia di Cuneo ancora in zona rossa, da Mondovì Paolo Manera: "Sconforto e disperazione tra commercianti e artigiani"

La Provincia di Cuneo rimane in zona rossa. I numeri dei contagi parlano chiaro, ma le attività che oggi avrebbero dovuto riaprire si sentono nuovamente abbandonate e prese in giro. Perché la decisione è arrivata un giorno prima della presunta riapertura?

"La tardiva notizia della proroga della zona rossa getta sconforto e disperazione fra commercianti e artigiani." - scrive Paolo Manera, imprenditore di Mondovì - "Fino alla giornata di ieri c’è stata la corsa ad adeguarsi e a ritoccare le opere prescritte dai protocolli per riaprire, ma purtroppo è arrivato un nuovo fulmine a cielo sereno: l'estensione della zona rossa. I numeri parlano chiaro, ma possibile che non si potesse sapere con un po’ di preavviso? Le PMI sono esasperate da questo contino clima di illusioni, preparativi e disdette, le spese crescono esponenzialmente e il clima si sta riscaldando sempre più. Le tasse crescono e non arrivano i rimborsi, le casse integrazioni tardano e si respira il profumo della recessione.