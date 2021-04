Andrea Caponnetto, una voce saluzzese nel prossimo Mondiale Superbike

Andrea Caponnetto in sella alla nuova Ducati Panigale V4-R 2021 pronta per il Mondiale Superbike

a vigilia dell’atteso passaggio in zona gialla si guarda al futuro, dopo il periodo del lockdown, l’azzeramento degli eventi che hanno messo in ginocchio molti settori, in prima linea quello dello spettacolo, penalizzandone i professionisti.

C’è anche però chi è riuscito a guardare avanti in modo creativo e, sebbene per ora in modalità virtuale, ad essere in controtendenza, costruendosi, dopo anni di piazze e locali, una professionalità nuova, più indirizzata ai territori turistici o aziende e al loro modo di "essere in scena".

Bilancio positivo, dopo 15 anni di carriera e quasi mille eventi per il giornalista conduttore Andrea Caponnetto che è la voce saluzzese nel Mondiale Superbike al via il prossimo mese di maggio.

Il 36enne, ora residente a Torino, una lunga esperienza nelle radio, nelle tv e sui palchi piemontesi, è stato scelto dal Team Go Eleven, che porta in pista una Ducati ufficiale, come speaker degli eventi che accompagnano l’attesa stagione del più importante evento motoristico dedicato alle produzioni di serie (le moto vendute al pubblico).

La famiglia Ramello, che da 12 anni gestisce il team privato Ducati, dopo un 2020 brillantissimo (una vittoria e diversi podi) ha deciso con la casa madre e Aruba Fibra (main partner) di infondere un’accelerazione al progetto, regalandosi la possibilità di gareggiare su una moto “100% factory”, con un pilota d’eccellenza del mondo delle corse: il plurimedagliato Chaz Davies, gallese, già vincitore di un mondiale Supersport.

A Caponnetto è stata affidata la gestione del lancio della stagione, con svelamento della Ducati Panigale V4-R 2021: con primo evento seguito in tutto il mondo in streaming, organizzato il mese scorso alle cantine San Silvestro di Novello. "Location ideale - commenta Caponnetto- anche per catturare suggestive immagini della nuova moto (con inedita livrea azzurra) tra le curve delle colline langarole e i filari dei vigneti".

Nel corso della stagione altri importanti eventi del mondo Ducati saranno coordinati dallo “specialista” di “casa”, che negli ultimi anni ha prestato professionalità e voce a kermesse motoristiche di rilievo.

Nel 2018 e 2019, prima della pandemia, era entrato nel circuito Alfa Romeo: la casa automobilistica milanese, infatti, mediante l'agenzia Prodea di Torino, ha scelto Caponnetto per la conduzione dei “Quadrifoglio Days”, principale evento nazionale del “Biscione”, che si tiene tutti gli anni al circuito di Balocco (VC). "E che si spera possa tornare ad accendere la passione degli alfisti nel tradizionale appuntamento di settembre".

Sempre la velocità, ma declinata sulla neve, è protagonista di un’altra “sezione” professionale dello speaker e organizzatore di eventi saluzzese: quella dedicata a Marta Bassino. La campionessa borgarina lo ha scelto 4 anni fa come voce ufficiale del suo Fan Club, all’interno del quale si morde il freno per organizzare, finita l’emergenza sanitaria un grande evento celebrativo dedicato alla doppia vittoria della sciatrice cuneese, oro Mondiale nel parallelo e trionfatrice della Coppa del Mondo di Gigante.

Come è riuscito a guardare al futuro in questi mesi?

"La nascita di mia figlia Isabella, prima ancora della pandemia Covid mi ha permesso di ripensare il mio lavoro. Dopo anni “a tutto gas”, ho ridotto gli impegni notturni e limitato quelli nel weekend per avere un tempo adeguato, e di qualità, da dedicare a lei, alla mia compagna Serena e ai miei famigliari".

Cosa ha fatto in questi mesi di stop della conduzione in presenza?

"Con la Scuola del Cammino di Saluzzo e la Pro loco di Pontechianale siamo riusciti ad organizzare alcuni eventi virtuali: un bel banco di prova, perché si è dovuto condensare esperienze radiofoniche e dal vivo in un unico format. Ha funzionato bene il feeling con Serena in co- conduzione: la doppia voce, maschile e femminile, crea varietà e alternanza, incontrando il gusto del pubblico. Visti i numeri delle dirette sono soddisfatto".

A quale progetto sta lavorando ? "In questi mesi ho aggiornato i nostri format amarcord: quello vintage dedicato agli Anni ’50 e ’60 (“Happy Days”), sui cantautori italiani (“Parole&musica”) e quello sulla storia del rock (“Rock history”). Proprio in questo periodo sto iniziando un’attività per me nuova, ma molto stimolante: scrittura testi e registrazione di audioguide. Dopo anni di piazze e locali, credo i tempi siano maturi, per cambiare un po’ genere…"

Ovvero? "Sto “studiando” e sperimentando per sviluppare il settore dell’infotainment: un format di conduzione di eventi che abbina informazione e intrattenimento, sempre più richiesto da manager e imprenditori per rendere “digeribili” gli eventi aziendali o particolarmente dinamiche kermesse che altrimenti potrebbero risultare troppo “piatte”. Le esperienze con Ducati e Alfa Romeo mi confermano che questa potrebbe essere, per me, una significativa rotta da seguire".

Una bella crescita professionale che partita dal Carnevale di Saluzzo nel 2009, ha continuato con le stagioni del Fitwalking del Cuore, Miss Italia e i grandi eventi di massa di Prato Nevoso, Dogliani, Limone Piemonte, per arrivare agli happening dei marchi più prestigiosi nel mondo, dove non manca mai di portare un po’ di Saluzzo.

