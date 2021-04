Rocca de' Baldi celebra il 25 aprile, anniversario della Liberazione

"Il male non è soltanto di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce". Con questa frase dello storiografo Tucidide il comune di Rocca de' Baldi ricorda e celebra il 25 aprile. Purtroppo, a causa della pandemia, per il secondo anno consecutivo, non è possibile festeggiare l'anniversario della Liberazione con cortei e manifestazioni in presenza.

Nonostante l'emergenza sanitaria, però, sul territorio è forte la necessità di trovare altre forme per non dimenticare ciò che è stato.

"L'amministrazione ricorda coloro che immolarono la vita per la libertà di cui Noi oggi godiamo, coloro che 'non chinarono il capo' e si sacrificarono per il bene comune" - spiega il sindaco, Bruno Curti - "Diversi roccadebaldesi pagarono con la vita il prezzo della libertà ed è giusto commemorare il loro ricordo".